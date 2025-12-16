“Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite” stasera su Rai 4: la trama del film

Stasera in Tv su Rai 4 “Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite” con Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles, Michael Jai White: la trama
Due poliziotti di lunga esperienza, Brett Ridgeman e Anthony Lurasetti, vengono sospesi dal servizio dopo che un video che mostra i loro metodi brutali durante un arresto diventa virale. Con le finanze in difficoltà e un futuro incerto, i due decidono di infiltrarsi nel mondo criminale per ottenere un guadagno rapido.
Nel frattempo, Henry Johns, un ex detenuto, si ritrova coinvolto in un pericoloso colpo che intreccia il suo destino con quello dei due poliziotti, in un crescendo di tensione e violenza che mette alla prova i limiti morali di ciascuno.
E’ la trama del film “Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite” in onda martedì 16 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4. Nel cast: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles, Michael Jai White.