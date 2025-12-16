CreationDose Group acquisisce il 100% di SNAP Marketing

CreationDose Group, la Media-Tech Company che ha creato Vidoser e oggi scaleup verticale nella Creator Economy, annuncia l’acquisizione del 100% di SNAP Marketing S.r.l.

CreationDose Group , la Media-Tech Company che ha creato l’ecosistema per il Creator Marketing Vidoser e oggi scaleup verticale nella Creator Economy, annuncia l’acquisizione del 100% di SNAP-Marketing S.r.l. , realtà specializzata nella produzione di contenuti video brevi verticali per brand, agenzie e attività locali.

Con questa operazione, il Gruppo che ha la mission con i suoi prodotti e servizi di semplificare la Creator Activation e accelerare la Content Creation, amplia il proprio ecosistema portando al suo interno una community altamente specializzata nello short-form content e introducendo una nuova linea di offerta dedicata a brand, agenzie e attività locali. Un segmento che potrà ora accedere a contenuti video professionali in modo semplice, rapido e sostenibile, sia in Italia che in Europa.

SNAP-Marketing, che ad oggi collabora con oltre 30 agenzie su tutto il territorio nazionale, nasce con l’obiettivo di rendere immediata e accessibile la produzione di video brevi per i social, trasformando imprenditori, professionisti e i dipendenti in Creator capaci di comunicare con efficacia. Il suo modello, basato su una rete nazionale di Creator Snappers pronti a registrare contenuti ovunque e su processi di produzione snelli e orientati ai risultati, ha permesso all’azienda di affermarsi in pochi anni nel panorama del video marketing, diventando un punto di riferimento nazionale per chi cerca contenuti rapidi, concreti e ad alto impatto.

L’integrazione in CreationDose Group consentirà a SNAP-Marketing di scalare ulteriormente il proprio modello grazie alla tecnologia proprietaria, ai servizi integrati e alla community globale di Creator di Vidoser. L’unione consentirà di industrializzare ogni fase del processo, dall’ingaggio alla consegna, e di ampliare la presenza sul mercato italiano ed europeo. Una sinergia che rappresenta un tassello chiave nel percorso di CreationDose, che con Vidoser sta costruendo l’“Operating System” powered by AI del Creator Marketing.

“Con l’ingresso di SNAP-Marketing compiamo un passo strategico: portiamo nel Gruppo una realtà che ha saputo parlare il linguaggio delle PMI e delle microimprese, e ha supportato agenzie in tutta Italia attraverso video brevi, concreti e orientati ai risultati” dichiara Alessandro La Rosa, CEO di CreationDose Group & Founder di Vidoser. “La loro community di Creator verticali si integra perfettamente con l’ecosistema Vidoser e con la nostra tecnologia proprietaria di gestione delle campagne e analisi dei contenuti. Da oggi possiamo offrire al mercato un continuum completo: dalle campagne enterprise su scala globale fino a formule snelle e accessibili per le agenzie partner e per le aziende di ogni dimensione. È un passaggio fondamentale nella costruzione dell’Operating System del Creator Marketing.”



Il founder Alessio Cinao conferma il ruolo di CEO della controllata, che dichiara: “SNAP-Marketing è nata per rendere la produzione di video brevi qualcosa di semplice, veloce e alla portata di ogni brand. Entrare in CreationDose Group significa amplificare questa missione: avremo accesso a tecnologia avanzata, alla community globale di Creator di Vidoser e alla visione di un team che sta ridefinendo il modo in cui brand e Creator lavorano insieme. Continueremo a essere il punto di riferimento per chi vuole contenuti efficaci e disruptive, ma con la forza di un Gruppo che ci permette di aumentare la scala, l’innovazione e la presenza sul mercato.”

All’interno di CreationDose Group, SNAP Marketing sarà il brand specializzato nei contenuti video brevi per brand, agenzie e attività locali, lavorando in sinergia con Vidoser e con le tecnologie AI proprietarie del Gruppo. L’obiettivo è proporre un’offerta dedicata, basata su processi di produzione rapidi e standardizzati, modelli di pricing chiari e accessibili, Creator e Snappers già formati sui format più efficaci per i social e un livello di qualità che porta nel mondo PMI e startup lo stesso approccio professionale riservato ai grandi brand.

CreationDose per il processo di acquisizione è stata supportata da Stefano Vendramini di My Draco, che ne ha curato gli aspetti strategici come Advisor, mentre lo studio LA&P ha seguito gli aspetti legali e ha guidato la Due Diligence legal e tax, con un team composto dall’Avv. Fabio Azzolina e dal Dott. Francesco Giuseppe Cioffi. SNAP Marketing è stato seguito da da Starclex, con un team guidato dal managing partner Carlo Riganti e composto dal senior associate Gianluca Brambati e dall’Associate Alessandro Pasquinucci.