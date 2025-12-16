Clotilde nelle radio e in digitale con “Credo”

Disponibile online sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Credo”, il nuovo singolo della cantante Clotilde

“CREDO” è un grido di verità. Una canzone che parla di fede in sé stessi, nel sentimento, e nella forza di andare avanti andando dritta verso i proprio sogni,anche quando tutto vacilla. La musica è intesa come chiave per guarire e uscire dai problemi.

Nel ritornello “Non tornerò più indietro, perché ci credo”-la chiave di tutto è la forza di una scelta autentica, sentita fino in fondo all’anima. Crederci è ciò che dà senso a tutto.

Commenta l’artista sul nuovo brano: “Credo è nato in un momento in cui avevo bisogno di fermarmi e capire se quello che stavo facendo avesse davvero un senso per me. È il brano che più mi rappresenta, perché racchiude una scelta: quella di credere in ciò che sento, anche quando fa paura.Durante la scrittura ho riscoperto parti di me che avevo messo da parte, e in studio ho capito che questa canzone sarebbe stata il cuore del mio progetto. Volevo che il messaggio arrivasse diretto, senza filtri, ma mantenendo una cura quasi minimalista.La voce tremava, ma era vera. Ogni parola è un passo avanti, un atto di fede — non verso qualcosa di esterno, ma verso me. Credo è il manifesto della mia coerenza artistica: è il momento in cui ho scelto di non indietreggiare più, né musicalmente ne umanamente.”

Il videoclip di “Credo” è stato interamente girato in studio, immerso in un’atmosfera intima e accogliente. Grazie alla professionalità e al supporto del team di produzione, l’esperienza si è trasformata per l’artista in qualcosa di quasi magico. Tra giochi di luci colorate e una grande spontaneità, il video riesce a trasmettere la sensazione che l’artista si trovi esattamente nel suo spazio e nel suo mondo.

Per questo motivo, l’interpretazione di “Credo” risulta profondamente autentica, essendo nata da un momento di sincera e personale verità.