Cesare Pizzetti pubblica il nuovo album “Make It happen”

Sulle piattaforme digitali di streaming e in formato CD “Make it happen”, il nuovo album di Cesare Pizzetti per Irma Records con Maxx Furian, Tullio Ricci, Leo Dalla Cort e Flavio Boltro

“Make It Happen” è il nuovo album del contrabbassista e bassista Cesare Pizzetti, in uscita per Irma Records. Interamente composto da brani originali, il disco vede Pizzetti alternare con maestria contrabbasso e basso elettrico, proponendo un suono caldo e maturo, in perfetto equilibrio tra lirismo e groove.

Pizzetti è un musicista poliedrico, noto per il suo stile versatile e personale, che ha forgiato attraverso collaborazioni in generi diversissimi, dal jazz al pop, dall’hip hop al cantautorato, lavorando con artisti del calibro di Tullio De Piscopo, Arthur Miles, Bassi Maestro, Colle Der Fomento Fabio Ilacqua e molti altri.

Per questa nuova avventura, Pizzetti è affiancato da un ensemble di spicco della scena jazz italiana:

Maxx Furian alla batteria, un musicista di fama internazionale noto per la sua versatilità e collaborazioni con artisti come Randy Brecker e Laura Pausini. La sua presenza garantisce una ritmica impeccabile e un flusso creativo costante.

Tullio Ricci al sax tenore, già al fianco di Pizzetti nel precedente album “It’s Clearing Up Again” (2019). Il suo suono profondo e il talento improvvisativo sono cruciali per il carattere del disco.

Leo Dalla Cort al pianoforte e tastiere, giovane talento che si distingue per uno stile elegante e moderno. La sua capacità di spaziare tra acustico ed elettrico aggiunge profondità e freschezza.

L’album si arricchisce della partecipazione di Flavio Boltro, trombettista di fama internazionale, ospite nei tre brani conclusivi. Il suo suono inconfondibile conferisce energia e raffinatezza al progetto.

“Make It Happen” incarna lo spirito del progetto: la necessità di trasformare l’ispirazione in azione, un invito a dare voce all’urgenza creativa senza rimandare. L’opera celebra la forza dell’interplay, la scrittura consapevole e la libertà del jazz, confermando Cesare Pizzetti come un artista con una voce autentica e personale.

Spiega l’artista a proposito del nuovo album: “Make It Happen nasce dalla profonda esigenza di trasformare l’ispirazione in musica viva, prima che l’idea si disperda. È un invito all’azione e alla presenza, un monito a dare voce all’urgenza creativa nel momento in cui prende forma. L’album riflette il mio percorso musicale, intrecciando le sue diverse “anime” , jazzistica, funk ed elettrica – frutto di ascolti ed esperienze differenti. Guidato dal carattere di ogni composizione, ho scelto di alternare contrabbasso e basso elettrico ricercando un equilibrio costante tra lirismo e groove, tra scrittura e libertà improvvisativa, tra riflessione e istinto. Ho voluto coinvolgere musicisti con cui condivido una profonda visione artistica e umana, basata sull’ascolto e la fiducia: Maxx Furian alla batteria, Tullio Ricci al sax tenore e Leo Dalla Cort al pianoforte/tastiere. L’interplay con loro è fondamentale, generando una comunicazione autentica in cui ogni suono scaturisce dall’ascolto reciproco. Ospite d’eccezione nei tre brani finali è Flavio Boltro, la cui tromba ha donato luce, energia e una forza espressiva unica a un progetto che celebra l’emozione di condividere la musica con uno dei miei idoli. Ogni brano è un frammento di questa idea di movimento e presenza. L’apertura è affidata a Funk Prez, una vera e propria dichiarazione d’intenti che mescola jazz, funk, elettronica e hip hop. Tracce come Ready One catturano l’energia del qui e ora, mentre Lunedì e altri disastri affronta le giornate storte con ironia e groove. La sezione finale con Boltro include Miles’s Tones, un omaggio a chi ha saputo reinventare la musica, e i brani intimi December 23 e Lascia Andare. Make It Happen è un disco che parla di azione, consapevolezza e della libertà autentica del jazz, un riflesso della vita stessa fatta di improvvisazione e di momenti irripetibili, in cui tutto può accadere se si sceglie di esserci davvero.”

TRACK-LIST

Funk Prez (Intro) Ready One In The Nick Of Time Lunedi e Altri Disastri Lambro Night Miles’s Tones December 23 Lascia Andare