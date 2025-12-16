A “Elisir” stamani su Rai 3 i calcoli della colecisti

I calcoli della colecisti sono piccoli sassolini duri formati da sali e colesterolo che bloccano il passaggio della bile, il liquido prodotto dal fegato per digerire i grassi: se ne parla a Elisir

I calcoli della colecisti sono piccoli sassolini duri formati da sali e colesterolo che bloccano il passaggio della bile, il liquido prodotto dal fegato per digerire i grassi. Quali sono i fattori di rischio e le patologie che predispongono alla formazione di questi calcoli? Risponde il professor Giuseppe Maria Ettorre, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale e Trapianti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 16 dicembre alle 10.55 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, si parlerà di frittura, una tecnica di cottura molto amata ma che talvolta affatica la digestione. È la professoressa Renata Bracale, ricercatrice e docente in Nutrizione Umana all’Università del Molise, a spiegare come friggere nella maniera più salutare per preservare i principi nutritivi degli alimenti.

Nello spazio conclusivo del “Come si fa” si parlerà della donazione del sangue. Chi sono i soggetti che possono sottoporsi alla trasfusione? A queste e ad altre domande risponderà il professor Marco Vignetti, Presidente della Fondazione Gimema (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto).