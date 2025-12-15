Stasera in prima serata su Rai Movie un classico del cinema western: “Sfida all’O.K. Corral” con Burt Lancaster e Kirk Douglas

Un episodio leggendario del Far West diventato un classico del cinema. Rai Movie propone il film “Sfida all’O.K. Corral”, in onda lunedì 15 dicembre alle 21.10.

Lo sceriffo Wyatt Earp e il pistolero Doc Holliday sono ottimi amici e si spalleggiano contro la terribile banda dei Clanton. Quando viene ucciso uno dei fratelli di Wyatt, la resa dei conti è inevitabile.

La pellicola western diretta da John Sturges ripercorre una celebre sparatoria avvenuta il 26 ottobre 1881 a Tombstone, in Arizona. Dei tanti film hollywoodiani che l’hanno raccontata, questa versione, con Burt Lancaster e Kirk Douglas, è forse la più classica: grande impegno produttivo e qualche volto alle prime armi in ruoli di contorno, fra i quali Dennis Hopper e DeForest Kelley, il mitico dottor McCoy di “Star Trek”.