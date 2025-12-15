Stasera su Rai 3 tornano le storie dei “Nuovi eroi”

“Nuovi Eroi” torna con le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

La storia di Domenica Turi e Antonio Stellato: fin da giovanissimi Domenica e Antonio coltivano il sogno di entrare in polizia e grazie al loro impegno riescono a realizzarlo. Oggi sono due agenti della Questura di Verona e un giorno, liberi dal servizio, hanno soccorso, riuscendo a salvarlo, un bambino di sei anni estratto privo di sensi da una piscina pubblica della zona.

I due poliziotti, di fronte al piccolo in stato di arresto cardiaco, con sangue freddo e grande lucidità non hanno esitato ad intervenire in suo soccorso ed hanno continuato a praticare su di lui le manovre salvavita fino a quando il bambino non ha ripreso conoscenza. Per questo motivo il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“Nuovi Eroi” torna con le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda lunedì 15 dicembre alle 20.15 su Rai 3. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti.