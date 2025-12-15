Stasera su Rai 2 NCIS Sydney con “Fantasmi del passato” e “Un pomeriggio al caffè per cani”

Stasera in prima serata su Rai 2 torna “Ncis – Sydney”, in prima visione. La trama degli episodi 4 e 5 dello spin-off ambientato in Australia
Torna lunedì 15 dicembre 2025 alle 21:25 su Rai 2 la nuova serie in prima visione assoluta “Ncis – Sydney”, lo spin-off ambientato in Australia, in onda per tre sere consecutive
Nell’episodio 4 “Fantasmi del passato”, un ufficiale americano viene trovato assassinato in un’area storica e “spettrale” di Sydney. Le indagini della squadra portano alla scoperta di un’antica medaglia della Navy Cross, indizio cruciale.
Nell’episodio 5 “Un pomeriggio al caffè per cani”, quando un capo mastro della Marina degli Stati Uniti viene assassinato in un’elegante caffetteria per cani, la squadra dell’NCIS è costretta a infiltrarsi nel mondo competitivo delle mostre canine e degli attivisti per i diritti degli animali per scovare l’assassino.