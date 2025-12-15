Stasera su Rai 1 Sandokan con gli episodi “Il cuore della giungla” e “Nel buio”: la trama

L’attesa è finita: stasera su Rai 1 torna “Sandokan” con gli episodi 5 e 6. La trama della serie evento con Can Yaman, in quattro prime serate
“Sandokan”, la serie evento con un cast internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction torna lunedì 15 dicembre 2025 su Rai 1 e su Tivùsat, dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma.
Nell’episodio 5 “Il cuore della giungla”, mentre Brooke tenta di riconquistare la fiducia del console, Sandokan e Marianna raggiungono un villaggio Dayak nel cuore della giungla del Sarawak. Qui Sandokan affronta una prova estrema che lo porterà a fare i conti con la sua vera identità, rimasta a lungo sepolta.
Nell’episodio 6 “Nel buio”, nella giungla, Sandokan riscopre il suo passato grazie all’anziano capo del villaggio, mentre le truppe del Sultano e Brooke si avvicinano. Una rivelazione sconvolgente minaccia l’amicizia con Yanez e l’amore per Marianna, mentre Brooke decide di agire di propria iniziativa.