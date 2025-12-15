SNOK BROWN presenta il nuovo album “DIGGIN’ IN THE HATE”

Con “Diggin’ in the Hate”, il rapper veneziano Snok Brown firma uno dei suoi lavori più maturi e profondi: un viaggio nelle pieghe più scure dell’emotività umana, per trasformare il negativo in consapevolezza e luce. Il concept alla base del disco è chiaro e potente: scavare dentro l’odio — quello sociale, quello che si respira per strada, e soprattutto quello più intimo — per riportarne in superficie una nuova forma di amore. Amore per sé, per la musica, per le persone che costituiscono radice e identità. Le produzioni, affidate interamente ad Aleaka, costruiscono un paesaggio sonoro ruvido, sporco, cinematografico, fatto di atmosfere tese e batterie dirette, che sostengono perfettamente la narrazione. La tracklist si apre con l’omonima “Diggin’ in the Hate”, manifesto introduttivo di intenti e visione. Segue “Nessun dorma”, sospesa tra ansia e respiro, e “Strade sterrate”, che vede il contributo di Brattini — anche responsabile di mix e master dell’intero progetto.

In “Van Dijk”, Snok incrocia la voce di Carma (Classe Veneta), dando vita a una combo ruvida e rocciosa. “Godot” affronta il concetto del ritorno, tra attese, cicli che ritornano e strade che cambiano. Tra i brani più intensi c’è “Jack”, con il featuring di Cico: un tributo profondamente sentito a Giacomo “Jack” Gobbato, il 26enne ucciso in corso del Popolo a Mestre mentre tentava di fermare una rapina insieme all’amico Sebastiano. Una ferita ancora aperta nella comunità veneziana, che Snok Brown e Cico trasformano in memoria viva, restituendo dignità e voce a una storia tragica. A chiudere il viaggio c’è “Vivere adesso”, una presa di posizione chiara: restare presenti, essere liberi, scavare nel male per ritrovare il bene. Un finale che riporta il disco al suo nucleo emotivo. Registrato al Brown Bread Studio di Marghera (VE), Diggin’ in the Hate è un progetto curato in ogni dettaglio. La veste grafica, firmata dall’artista veneziano Stef (@espera.ste), accompagna l’immaginario del disco con uno stile inconfondibile che amplifica il carattere crudo e introspettivo dell’album.