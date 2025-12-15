Sanremo 2026, le 4 Nuove proposte sono: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, il trio Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello

Sanremo 2026, il cast degli artisti è al completo: i titoli delle canzoni in gara. Le quattro Nuove Proposte sono Angelica Bove, Nicolò Filippucci, il trio Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello

Destinazione Ariston. La meta finora lontanissima è stata raggiunta e adesso nuove sfide per i vincitori di Sarà Sanremo. E, dopo la finalissima in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, anche il Cast artistico è finalmente al completo. Le quattro Nuove Proposte, di cui 2 uscite vincitrici dal contest Rai, condotto dalla coppia Conti-Gazzoli, sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci, mentre Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, dopo la durissima selezione di Area Sanremo e di diritto, in base al nuovo Regolamento del Festival, avevano già conquistato l’ambita meta.

A decretare il risultato dei vincitori di Sarà Sanremo, dopo l’esibizione dal vivo, la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Carlo Conti, e composta da Manola Moslehi, Ema Stokholma, Carolina Rey, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi – insieme al “giurato dietro le quinte” Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

I quattro della categoria Nuove Proposte, si aggiungono così ai 30 “Big” in gara per il 76° Festival della Canzone Italiana, in diretta su Rai 1 (ma anche Rai Radio2 e RaiPlay) dal Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio. La serata di Sarà Sanremo ha visto, inoltre, la partecipazione dei 30 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in gara.

SANREMO 76, GLI ARTISTI E I TITOLI DELLE CANZONI IN GARA

ARISA : Magica favola

Bambole Di Pezza: Resta Con Me

chiello – Ti penso sempre

Dargen D’Amico – AI AI

Ditonellapiaga: Che fastidio!

Eddie Brock – Avvoltoi

Elettra Lamborghini: Voilà

ENRICO NIGIOTTI – Ogni volta che non so volare

ERMAL META – Stella stellina

Fedez & Masini – MALE NECESSARIO

Francesco Renga – Il meglio di me

Fulminacci: Stupida sfortuna

J-AX – ITALIA STARTER PACK

LDA & AKA 7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann: Naturale

Levante: SEI TU

Luchè – Labirinto

Malika Ayane – animali notturni

Mara Sattei – le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Michele Bravi: Prima o poi

NAYT – Prima che

Patty Pravo – OPERA

RAF – ORA E PER SEMPRE

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – OSSESSIONE

Sayf – TU MI PIACI TANTO

Serena Brancale – Qui con me

TOMMASO PARADISO – I romantici

Tredici Pietro – UOMO CHE CADE

LE QUATTRO NUOVE PROPOSTE

DA SANREMO GIOVANI

Angelica Bove – “Mattone”

Nicolò Filippucci – “Laguna”

DA AREA SANREMO

Blind, El Ma & Soniko – “Nei miei DM”

Mazzariello – “Manifestazione d’amore”

