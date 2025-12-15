Sandro Barosi racconta l’inverno dell’anima nel nuovo singolo “Come neve”

Classe 1999, nato a Cremona e oggi residente a Venezia, Sandro Barosi è un cantautore che intreccia nei suoi brani la vita di provincia e la malinconica bellezza della laguna

Esce “Come neve”, il nuovo singolo del giovane cantautore cremonese Sandro Barosi, pubblicato da NEEDA Records e distribuito da Altafonte Italia (Sony Music). Un brano intimo e disarmante, una fotografia lucida e delicata del momento più fragile dell’anno: il Natale.

Con la sua scrittura diretta, immaginifica e intima, Barosi racconta la complessità delle festività attraverso una prospettiva autenticamente umana, dove luci e ombre convivono senza filtri. “Come neve” è un brano che parla di famiglia, di solitudini mascherate, di tavolate rumorose e di quel bisogno tutto umano di sembrare felici, almeno per un giorno. Musicalmente, il brano si muove tra malinconia e dolcezza, con una produzione che accompagna la voce del cantautore in un crescendo emozionale che cattura l’essenza dell’inverno: un misto di nostalgia, sospensione e speranza.

Con “Come neve”, Sandro Barosi invita ad affrontare l’inverno della vita con la forza gentile dei sentimenti veri: quelli che resistono alla polvere e si trasformano in neve, anche solo per finta.

“Ogni anno ci ritroviamo intorno a un tavolo – chi più fortunato, chi meno – tra carte da gioco, limoncello e conversazioni che si ripetono uguali da una vita. Eppure, appena finisce il Natale, torna tutto il peso del mondo: le notizie, le preoccupazioni, il lavoro, le assenze. Come neve parla di questo: del bene che cerchiamo di regalare alle persone che amiamo, dei centomila sacrifici e dei fiumi di lacrime che mandiamo giù mentre proviamo a trasformare la polvere in cui a volte sembriamo annegare in neve. Nella neve i suoni si attenuano, e viene voglia di fare silenzio anche noi. Sotto il bianco si nasconde sempre la stessa merda, ma intanto disegniamo gli angeli e, per oggi, non abbiamo paura.” – spiega Sandro.