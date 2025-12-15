sabato 20 dicembre al Mercato De Calvi appuntamento conclusivo di ARoma di Comunità

Si avvia alla conclusione “A/Roma di Comunità” a cura di Disambigua APS: sabato 20 dicembre ultimo appuntamento con ” Metti un sabato al mercato” al Mercato Rionale de Calvi nel Municipio XII

Si avvia alla conclusione il progetto “A/Roma di Comunità” a cura di Disambigua APS che negli scorsi mesi ha proposto laboratori, incontri letterari, eventi per bambini, appuntamenti musicali, tutti a ingresso libero nel Municipio XI e nel Municipio XII di Roma Capitale.

La manifestazione si chiude sabato 20 dicembre con Metti un sabato al mercato al Mercato Rionale de Calvi (Largo S. Eufrasia Pellettier, 8 – Municipio XII). Un nuovo pomeriggio dall’atmosfera natalizia da passare insieme tra laboratori, racconti e musica e con i banchi del mercato aperti per fare un aperitivo o per cenare.

Per informazioni: 3385956630 o associazionedisambigua@gmail.com

Si inizia alle 16.00 con un laboratorio di Natale per i più piccoli a cura dell’associazione Perfareungioco, alle 16.30 appuntamento con Libri e Spritz Voci di Libri: Pasolini e Monteverde a cura di Giuliana Zagra con la partecipazione di Paolo Di Paolo, racconti di quartiere con Giorgio Russomanno e Isabella Cognatti. Dalle 17.30 in calendario un laboratorio artistico teatrale del IIC Federico Caffè: “La diversità nella letteratura” riadattamento da Rosso Malpelo di G. Verga. Alle 18.00 Simon & The Stars e le anticipazioni sulle stelle, in dialogo con Daniele Pozzi, presidente di Community C.A.S.A, segue una mostra fotografica e racconti di Porta Portese Roma a cura di Simone Specchio. In chiusura Laboratorio Sonoro della scuola del Federico Caffè a cura di Massimiliano Macchioni.

I banchi di ristorazione sono aperti per l’aperitivo e per cenare insieme al mercato. Gli eventi sono in collaborazione con Community C.A.S.A. ETS.

Il programma completo al link: www.parcobonelli.it/

A/Roma di Comunità prosegue fino al 20 dicembre 2025, tutti gli eventi sono gratuiti.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi – ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Il progetto è realizzato anche grazie al sostegno del Programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne.

Dal 7 giugno al 20 dicembre 2025

A/Roma di Comunità

Municipio XI e Municipio XII di Roma – Piazza Forlanini, Villa Bonelli, il Giardino Allievi e il Mercato Rionale de Calvi – INGRESSO LIBERO

Per info: 3385956630 – associazionedisambigua@gmail.com – www.parcobonelli.it/

Mercato Rionale de Calvi – Largo S. Eufrasia Pellettier, 8 – Municipio XII Roma Percorso sostenibile: Autobus 44, 31