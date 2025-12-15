Pausa invernale? Vivi una settimana da sogno nei pressi di Merano!

Merano (Meran in lingua tedesca) è una delle città più conosciute dell’Alto Adige e la sua vocazione turistica è consolidata da più di un secolo grazie al suo clima mite, alle sue terme, alla bellezza del suo centro storico e alla sua elegante atmosfera mitteleuropea.

Non è certo un caso che anche personaggi illustri del passato l’abbiano scelta come meta delle loro vacanze, basti pensare allo scrittore Franz Kafka e all’imperatrice Elisabetta d’Austria (Sissi), che amava moltissimo la città termale.

Molto frequentata durante il periodo estivo, ha moltissimo da offrire anche durante i mesi più freddi e può essere dunque la destinazione ideale per le tue vacanze del periodo invernale.

2. Scegli la struttura che fa per te

Per la tua pausa invernale da sogno devi scegliere un hotel che offra comfort e facilità d’accesso alle principali attrazioni della zona.

Una struttura che trovi a Scena vicino a Merano è il Lifestyle Hotel Alpin, un 4 stelle con sauna panoramica, piscina infinity esterna, piscina interna, vasca idromassaggio, sale relax e prato panoramico. In alternativa puoi scegliere il vicino Boutique Hotel Eschenlohe, un 4 stelle superior con piscina infinity riscaldata, Sky Lounge adults-only con vista a 360°, palestra, area relax, angolo del tè, trattamenti benessere a pagamento e cucina gourmet. A prescindere dalla scelta, le tue migliori aspettative non resteranno deluse.

3.Visitare Merano

Soggiornando a Scena puoi raggiungere Merano in pochi minuti con l’auto o i mezzi pubblici. Qui sono numerose le attrazioni che vale la pena di ammirare tra cui il Castello Principesco, il rione Steinach, la Chiesa di San Nicolò, i portici medievali, il Teatro Civico Puccini, vero capolavoro architettonico, e il Kurhaus, caratteristico edificio in stile liberty.

Per scoprire queste e altre bellezze della città non c’è niente di meglio delle promenade meranesi, per esempio la Passeggiata d’Inverno, la Passeggiata Lungo Passirio, la Passeggiata d’Estate, la Passeggiata Gilf e la Passeggiata Tappeiner, molto suggestiva e lunga circa 4 km.

4.Relax alle Terme

Se sogni una giornata all’insegna del vero relax, allora Merano è il luogo che fa per te. Recati alle Terme e avrai a disposizione 26 piscine, 52.000 metri quadrati di parco e 2.231 metri quadrati di area saune. Le piscine e le saune di “Terme Merano” sono aperte tutto l’anno e si possono richiedere massaggi e trattamenti cosmetici di ogni tipo.

5.Il Mercatino Natalizio

Il Mercatino di Natale di Merano è uno dei 5 Mercatini Natalizi originali dell’Alto Adige (gli altri sono quelli di Bolzano, Vipiteno, Bressanone e Brunico). Gli stand artigianali e gastronomici, che hanno iniziato la loro attività il 27 novembre 2025, resteranno aperti fino al 6 gennaio 2026.

Gli stand si trovano nella zona del Lungopassirio e in Piazza Terme, mentre in Piazza della Rena è possibile ammirare il villaggio natalizio storico.

6.L’attività sciistica nella zona di Merano

Per chi ama l’attività sciistica il comprensorio di riferimento per Scena e Merano è Merano 2000, che mette a disposizione degli appassionati 40 km di piste (blu, rosse e nere) e 8 impianti di risalita. Le piste si trovano a un’altitudine compresa tra i 1.609 e i 2.350 m (dislivello 741 m). Le piste resteranno aperte fino al 15 marzo 2026.