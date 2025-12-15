Oroscopo di oggi, lunedì 15 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 15 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Le energie sono latitanti, ma l’impegno ci premia. Gratifichiamoci con qualche coccola dedicata a migliorare l’immagine e il benessere. Controlliamo con cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti, sbadatamente dimenticati.
Toro
Cerchiamo di sdrammatizzare e di appianare, con il dialogo, eventuali incomprensioni e contrasti di coppia, acuiti dalla Luna in opposizione. Se l’invidia logora i rapporti fra colleghi, dobbiamo deporre l’ascia di guerra mostrandoci aperti al dialogo.
Gemelli
Se le faccende di cuore sono confuse, a giorni possiamo iniziare a vedere uno spiraglio, una luce che possa guidarci con passo sicuro fuori dalle nebbie. Diamo prova di grande serietà sul lavoro, e probabilmente questo ci mette in risalto con i superiori.
Cancro
La Luna in trigono instaura intorno a noi un clima sereno e tranquillo. Comunicativa in risalita: l’intesa perduta può venire recuperata. Con intelligenza e uno straordinario sangue freddo, riusciamo a gestire un avvenimento piuttosto delicato.
Leone
La voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è irrefrenabile, ma la Luna in Scorpione e l’innata paura di mostrarci fragili ci trattengono. Osiamo cambiamenti, liberiamoci dalle zavorre, senza timore di lasciare la strada vecchia per la nuova.
Vergine
La Luna in sestile in fatto di grinta e intuito è, come sempre, una mano santa: oggi siamo predisposti a concludere affari importanti e proficui. Parole convincenti, seguite da azioni concrete. In amore le imbrocchiamo tutte giuste, una dopo l’altra.
Bilancia
Rassereniamo la mente, restando concentrati sul presente e affrontando le difficoltà man mano che si presentano, senza angosciarci inutilmente. Se ci sentiamo vittime di un torto, esigiamo subito le scuse dovute, scartando però l’idea di vendicarci.
Scorpione
Giornata ricca di carica energetica, per la congiunzione fra la Luna e Marte: tentiamo di indirizzarla in ambiti nei quali ultimamente battiamo la fiacca. La situazione affettiva è in piacevole subbuglio: viviamo batticuori, tenerezze e momenti di passione.
Sagittario
Riflettori puntati sull’economia: dovendo affidarci alla nostra abilità, evitiamo operazioni finanziarie troppo complesse, che non sapremmo gestire. Una spesa legata al nostro benessere incide sul bilancio, ma i risultati valgono tutto il prezzo pagato.
Capricorno
Probabilmente siamo così presi dal lavoro o dallo studio, che i divertimenti oggi restano in secondo piano. La nostra determinazione dà risultati incoraggianti. Se la forma è fiacca e le incombenze sono pressanti, dobbiamo ideare una strategia per non crollare subito.
Acquario
Qualche difficoltà d’intesa con gli altri è scontata, a causa della Luna e di Marte in quadratura a Plutone nel segno: non conviene esporci più del dovuto. Se abbiamo delle cose in sospeso, sarebbe meglio concluderle in fretta, senza andare troppo per il sottile.
Pesci
La Luna in Scorpione è nostra alleata in fatto di intuizioni: abbiamo i mezzi e le possibilità per cavarcela bene in più ambiti, dando il meglio di noi. Stupefacente il connubio fra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L’impossibile diviene reale.