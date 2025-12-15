Oggi su Rai 1 ai riaccendono i fornelli di “È sempre mezzogiorno!”

A dieci giorni dalla Vigilia di Natale, Antonella Clerici e la sua allegra brigata di cuochi si preparano a riaccendere forni e fornelli per ricette originali nel solco della tradizione con “È sempre mezzogiorno!”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle 11.55 su Rai 1.

Antonella Clerici sarà pronta ad indossare il suo grembiule rosa nella cucina allestita a festa. Nello studio: un grande abete, tanti pacchi dono, decorazioni natalizie e la slitta di Babbo Natale. Tra gli ospiti di questa settimana: Alessandro Borghese (mercoledì 17), Bruno Vespa (in collegamento giovedì 18) e, come da tradizione, venerdì 19 sarà in studio la conduttrice e scrittrice Csaba dalla Zorza con i suoi consigli per l’allestimento della tavola delle feste.

Non solo ricette, storie e sorprese di Natale, ma anche momenti dedicati ai giochi telefonici. In palio buoni spesa, set di pentole, divani. E, grazie alla collaborazione del maestro Sal De Riso, presidente dell’Accademia maestri pasticceri italiani, i telespettatori potranno inviare una sorpresa speciale a una persona cui vogliono bene. A consegnarla sarà il simpatico “assaggiatore” della trasmissione, Alfio Bottaro.

La cucina di Rai 1 continuerà inoltre ad aprire le finestre sulle bellezze della nostra penisola. Federico Quaranta mostrerà meraviglie e angoli suggestivi d’Italia. All’enogastronomo Andrea Amadei i produttori racconteranno le eccellenze gastronomiche del made in Italy. Il farmer della trasmissione, Matteo Fiocco, guiderà gli spettatori in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli seguendo la giusta stagionalità, per un approccio green alla tavola. Angela Frenda affronterà una nuova narrazione tra storia e cucina. Nella puntata di venerdì, poi, tornerà l’appuntamento con Carlotta Mantovan e le novità più “sfiziose” del mondo del food. Accanto ad Antonella Clerici anche la nutrizionista Evelina Flachi, il cuoco emiliano Daniele Persegani e il mago dei lievitati Fulvio Marino.