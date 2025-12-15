Secondo una ricerca, oltre il 70% delle startup fallisce perché sviluppa prodotti che il mercato non richiede: nasce la partnership Hyper Foundry × Startup Geeks

Hyper Foundry, startup creativo-tecnologica specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali e sistemi basati su AI, annuncia una nuova partnership con Startup Geeks , la società benefit che ha fondato il più grande incubatore online italiano. L’obiettivo della collaborazione è rendere più semplice e veloce per chi avvia una nuova impresa trasformare un’idea in un prodotto digitale concreto, testabile e pronto per l’ingresso sul mercato.

Nel mondo dell’innovazione, uno dei passaggi più critici è la creazione del cosiddetto MVP, la prima versione funzionante e basilare di un prodotto digitale, come una piattaforma o un’app. Non si tratta di un prototipo teorico, ma di uno strumento reale, che permette ai fondatori di capire rapidamente se la loro soluzione risponde a un’esigenza del mercato, raccogliere feedback autentici dagli utenti e adattare il progetto prima di investire in uno sviluppo più esteso.

È un passaggio fondamentale: secondo Startup Genome , oltre il 70% delle startup fallisce perché costruisce prodotti senza una reale validazione del bisogno. Allo stesso tempo, il mercato italiano è sempre più fertile, con oltre 15.000 startup registrate e un interesse crescente verso soluzioni digitali agili, supportate dall’ondata di investimenti globali in AI e tecnologie emergenti. In questo contesto, una corretta gestione della fase iniziale di prodotto diventa decisiva per ridurre tempi, costi e rischi.

La partnership tra Hyper Foundry e Startup Geeks nasce esattamente per rispondere a questa esigenza. Startup Geeks, attraverso la propria community di imprenditori e i percorsi di incubazione, indirizzerà verso Hyper Foundry i progetti che hanno bisogno di supporto tecnico per realizzare la loro prima versione di prodotto. L’obiettivo è mettere in contatto fondatori motivati e competenze tecnologiche specializzate.

Per farlo, Hyper Foundry mette a disposizione Hyper Start, un servizio pensato per costruire la versione iniziale del prodotto con un approccio strategico: design chiaro, funzionalità essenziali ma reali, scalabilità futura e attenzione all’esperienza utente. Un metodo che permette agli imprenditori di arrivare rapidamente sul mercato con un prodotto utilizzabile e verificabile.

“La fase iniziale è il momento in cui si decide se un’idea può davvero diventare un’impresa” afferma Jacopo Ciucci Colli, Co-Founder & Director di Hyper Foundry. “Un prodotto digitale ben costruito, anche nella sua versione essenziale, permette di testare, correggere e crescere con consapevolezza. La collaborazione con Startup Geeks ci permette di lavorare con progetti motivati, che hanno bisogno di un partner tecnologico solido per compiere il passo più importante.”

Per Startup Geeks, la collaborazione rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento dell’ecosistema italiano dell’innovazione. Fondata nel 2020 da Alessio Boceda e Giulia D’Amato, l’azienda opera interamente da remoto con oltre 40 professionisti distribuiti in più paesi. Nel 2024 ha superato i 2 milioni di euro di fatturato ed è stata inserita nella classifica “Leader della Crescita 2026”, realizzata da Statista e Il Sole 24 Ore, con un tasso medio annuo del 47,68%, posizionandosi quinta in Italia nel settore education

“Per noi di Startup Geeks, che puntiamo a diventare il principale hub di innovazione in Italia, è importante collaborare con realtà capaci di portare valore concreto ai founder” dichiara Gabriele Casiraghi, Innovation & Ecosystem Manager. “Hyper Foundry ha una forte visione progettuale e una capacità rara di trasformare idee in prodotti digitali veri, funzionanti e competitivi. Dare ai nostri imprenditori un accesso diretto a queste competenze significa aiutarli a partire con basi più solide.”

In un panorama dove la rapidità di validazione e la qualità dell’esperienza digitale sono diventati fattori determinanti per emergere, la partnership tra Hyper Foundry e Startup Geeks mira a offrire alle nuove imprese italiane un percorso più strutturato, più veloce e più efficace per dar vita ai propri prodotti.