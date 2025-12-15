Mario Sechi e Mogol nella settimana de “La Volta buona”

Le tradizioni e l’atmosfera del Natale saranno al centro della settimana di “La Volta Buona”, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle 14.00 su Rai 1. Negli incontri “one to one’’, Caterina Balivo intervisterà Mario Sechi, direttore del quotidiano Libero e conduttore del programma di Rai Storia “Magnifica Impresa” in cui racconta l’attualità politica e culturale del Paese, valorizzando i protagonisti della grande tradizione italiana. Tra gli ospiti musicali della settimana Eugenio Finardi, premiato come Artista Indipendente dell’Anno, in radio questo mese con il nuovo singolo “I Venti della Luna” e in tour con tre spettacoli live che celebrano i cinquant’anni della sua carriera.

Sarà “La Volta Buona” anche per un altro grande della musica italiana, Mogol, autore di tanti brani di successo di cantanti italiani, da Renato Zero a Caterina Caselli, a Gianni Morandi a Lucio Battisti. Fondatore del Cet (Centro Europeo di Toscolano per la valorizzazione di giovani professionisti della musica pop) di Avigliano Umbro, recentemente è stato coinvolto nella campagna che ha contribuito al riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco.

Come ogni settimana, non mancheranno i salotti tematici più seguiti dal pubblico. Nel talk dedicato a “Ballando con le stelle”, Caterina Balivo accoglierà sul divano arancione i protagonisti e i volti più amati del dance show del sabato sera, per commentare performance, sfide e pronostici in vista della finale del 21 dicembre.

Spazio anche alla musica e alla grande tradizione del Festival di Sanremo: a pochi mesi dall’edizione 2026, saranno ospiti i Jalisse, Rita Rusic e altri artisti per commentare anticipazioni e possibili sorprese della nuova edizione del Festival, tra grandi ritorni e voci emergenti.

In vista dei banchetti natalizi, grande attenzione sarà, inoltre, dedicata alle rubriche di alimentazione e benessere, con consigli su come affrontare pranzi, cene e brindisi delle festività, senza rinunciare all’equilibrio e alla salute.