Los Angeles: il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa, ipotesi omicidio

Il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti nella loro casa di Los Angeles: sui corpi ferite compatibili con un’arma da taglio, si indaga per omicidio

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro casa di Los Angeles. Dalle prime indiscrezioni, sembra che sui corpi dei due siano state rinvenute ferite compatibili con un’arma da taglio, molto probabilmente un coltello. La polizia sta ancora indagando. Da quanto riportato sui media a compiere il duplice omicidio potrebbe essere stato il figlio Nick, altre fonti parlano più genericamente di uno stretto familiare sotto interrogatorio. Secondo quanto riporta Tmz, i vigili del fuoco sarebbero intervenuti dopo una chiamata ricevuta alle 15.30 di ieri pomeriggio, ma giunti sul posto avrebbero solo potuto constatare solo il decesso di Reiener e sua moglie. I due, sposati dal 1989, hanno avuto tre figli Jake, Nick e Romy. Il regista ha anche una figlia, Tracy, dal suo primo matrimonio con la regista Penny Marshall.

La scomparsa di Reiner e la moglie è stata confermata anche da un portavoce della famiglia: “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner. Abbiamo il cuore spezzato da questa improvvisa perdita, e chiediamo privacy durante questo momento incredibilmente difficile”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)