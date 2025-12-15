LeLe Battista torna con il singolo “Ovunque sia”

Disponibile “Ovunque sia”, il nuovo singolo di LeLe Battista (La Sintesi) estratto dal suo ultimo album “Iscream” pubblicato lo scorso 26 settembre

“Ovunque sia” è presentata come la traccia più breve e scatenata all’interno dell’album IScream.

Il brano si caratterizza per un attacco immediato, iniziando direttamente con il ritornello, che introduce subito l’ascoltatore nel vivo del suo discorso tematico.

Il testo affronta il tema dell’inquietudine e della ricerca di identità, descrivendo la condizione di un individuo che non riesce a sentirsi a proprio agio in nessun luogo e che non sa cosa significhi avere una vera e propria “comfort zone”.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Parafrasando il filosofo Seneca: ‘ovunque sia, sono me stesso’ con questa canzone voglio raccontare l’inquietudine di un uomo nevrotico che ammette di dipendere dal desiderio e di non sentirsi a casa in nessun luogo, di non avere una confort zone.”

“Iscream” è un album che racconta la storia di un uomo contemporaneo alle prese con le proprie nevrosi e conflitti interiori. Il disco è caratterizzato da un linguaggio scarno ed essenziale, che cerca di generare suggestioni e aprire le porte del pensiero. La musica è il risultato di un processo creativo che ha visto LeLe Battista scrivere canzoni in modo spontaneo e intuitivo, partendo da registrazioni vocali e pianoforte, per poi sviluppare le tracce con l’aggiunta di batteria, basso e chitarre.

“Iscream” è stato interamente scritto, arrangiato e realizzato dallo stesso LeLe Battista presso il suo studio di registrazione, Le Ombre Studio a Milano. La produzione musicale ha visto la collaborazione di Giorgio Mastrocola alle chitarre, che ha contribuito a dare forma e sostanza ai brani. Inoltre, Andy ha partecipato al progetto con un sax e una parte vocale nel brano “Frammenti”, aggiungendo un tocco di originalità e creatività. La registrazione e il mixaggio sono stati curati personalmente da LeLe Battista, mentre il mastering è stato affidato a Fabio Zanolini. La copertina e il layout dell’album sono stati realizzati da Alessandro Gabini, che ha saputo tradurre visivamente l’essenza e lo spirito del disco.

Ascolta l’album su Spotify: https://open.spotify.com/album/7mY2RmNRk1JhuUQVlIhAAG?si=HErkLc5XTvqmE90gq5IbLQ