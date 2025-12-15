Le novità sul caso David Rossi a “Lo Stato delle Cose” stasera su Rai 3

“Lo Stato delle cose”, il programma di Massimo Giletti in onda lunedì 15 dicembre alle 21.20 su Rai 3, apre con il consueto faccia a faccia tra Giletti e Michele Santoro.

È tornato al centro delle cronache il caso David Rossi: secondo una nuova perizia del Ris, condotta dal Tenente Colonnello Gregori, il manager di Mps non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato vittima di un omicidio.

E ancora, la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi prosegue alla vigilia dell’atteso incidente probatorio. Sul nuovo indagato Andrea Sempio ci sarebbero plurimi indizi, ma quale sarebbe il suo movente? Intanto da 10 anni Alberto Stasi è in carcere per quel delitto. Ne parla la sua avvocata Giada Bocellari, che fin dall’inizio ha creduto nella sua innocenza.

Infine, si riprende il racconto della “pista familiare” sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e spunta un nuovo nome, quello di un uomo che con Meneguzzi condivideva il luogo di lavoro. ma con un grado superiore al suo.