Il film “Harry a pezzi” in seconda serata su Rai 5: la trama

Harry Block è uno scrittore di mezza età che si è messo alle spalle sei psicanalisti, tre mogli, un numero indefinito di fidanzate, amanti e rapporti occasionali. Adesso ha fatto ‘bancarotta’ e si rende conto di aver messo l’arte solo nel suo lavoro e non nella sua vita. E’ il film scritto, diretto e interpretato da Woody Allen, “Harry a pezzi” in onda lunedì 15 dicembre alle 23.20 su Rai 5. Nel cast anche Billy Crystal, Demi Moore, Robin Williams, Amy Irving, Stanley Tucci.