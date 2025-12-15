Il caso di Manuela Murgia a “Storie di sera” su Rai 1

Nuovo appuntamento con “Storie di sera”, il programma condotto da Eleonora Daniele in onda lunedì 15 dicembre alle 23.35 su Rai 1. A poco più di un mese dal prossimo incidente probatorio fissato per il 29 gennaio, si ripercorrerà la storia di Manuela Murgia, la ragazza trovata morta a soli 16 anni in un canyon artificiale a Cagliari il 5 febbraio 1995.

Il caso fu archiviato come suicidio, ma la famiglia non ha mai creduto a questa ipotesi. Dopo due tentativi di riapertura nel 2012 e nel 2024, entrambi conclusi con archiviazioni, l’inchiesta è stata riaperta lo scorso gennaio.

In studio le sorelle Anna ed Elisabetta racconteranno la battaglia che stanno portando avanti da anni per arrivare alla verità sulla morte di Manuela.Spazio anche alle novità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi con la partecipazione del fratello Pietro che non crede alla possibilità di ritrovare i resti della sorella sotto la Casa del Jazz: “Non mi fido”, dichiara. Ma quei tunnel potrebbero nascondere la verità sulla scomparsa di Emanuela.