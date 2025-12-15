“Green Book”, un film da tre Oscar, stasera su Rai 5: la trama

Un viaggio inaspettato nel profondo Sud degli Stati Uniti anni ’60: lo racconta Peter Farrelly nel film “Green Book” con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, in onda lunedì 15 dicembre alle 21.20 su Rai 5. New York, 1962: rimasto temporaneamente senza lavoro, il buttafuori italoamericano Frank “Tony Lip” Vallelonga si convince ad accettare una singolare offerta. Accompagnerà un affermato pianista afroamericano, Don Shirley, nella sua tournée nel Sud degli Stati Uniti.

Un viaggio in un territorio fortemente arretrato, in termini di integrazione e parità di diritti fra neri e bianchi. Shirley è ricco e istruito, Vallelonga è ruvido e diretto: il viaggio dà uno scossone alle differenze fra i due e il rapporto di lavoro, strada facendo, salda le loro diversità in una originale e profonda amicizia. Tratto da una storia vera, “Green Book” ha vinto nel 2019 il premio Oscar per il miglior film. Merito anche dello script e degli attori, da Viggo Mortensen, che riesce a sfumare il cliché del buttafuori italoamericano, a un ottimo Mahershala Ali, che ha preso l’Oscar a sua volta per l’interpretazione. Statuetta anche per la migliore sceneggiatura.