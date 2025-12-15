G è il nuovo singolo del progetto WUT

“G” è il nuovo singolo del progetto W.U.T., disponibile su tutte le piattaforme digitali e ora anche in rotazione radiofonica

“G” è il nuovo singolo del progetto W.U.T., disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nato come un progetto radicato nella provincia, W.U.T. si propone ancora una volta come voce intima e cruda di chi vive le contraddizioni dei tempi moderni, ogni suo brano è un nuovo capitolo della sua autobiografia musicale in itinere, ed è un piccolo universo emotivo, un invito alla riflessione e all’introspezione. In particolare, la sperimentazione e le forme inusuali hanno avuto spazio all’interno di “G”, nuovo brano del progetto Weird Unhappy Things, che racconta la serenità di una malinconia in pace con sé stessa, incastonata tra synth, chitarre e batteria elettronica. Con un finale a cassa dritta, il brano trasporta da uno stato di quiete ad una pulsazione regolare e profonda, esplodendo alla fine verso un tumulto di sensazioni non ben definite.

“Prenotiamo due posti tra le minacce nucleari”

SCOPRI IL BRANO:

https://distrokid.com/hyperfollow/weirdunhappythings/g-2/