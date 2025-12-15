Storie emozionanti di persone comuni: tra sogni perduti e rinascita. Al via da oggi su Rai 2 la nuova settimana de “La Porta Magica”

Tante le storie raccontate in studio anche nella nuova settimana de “La Porta Magica”, il programma condotto da Andrea Delogu in onda, dal lunedì al venerdì, alle 17, su Rai2.

Lunedì 15 dicembre Rosanna rivelerà come ha ritrovato la madre naturale dopo ricerche durate decenni, svelando il suo percorso di bambina abbandonata e parlerà di adozione, diritti e pregiudizi e chiedendo un cambio di stile come gesto di cura verso se stessa.

Gianluca, invece, psicologo affermato con una grande passione per il canto, si esibirà in “Domani è un altro giorno” dell’indimenticabile Ornella Vanoni con la dedica speciale alla madre scomparsa, che lo ha visto laurearsi, ma non ha fatto in tempo a sentirlo cantare. Per lui l’emozione di farlo per la prima volta in televisione.

Martedì 16 dicembre, la storia di Paola che ha vissuto una giovinezza segnata dalla violenza domestica: un matrimonio precoce e anni di maltrattamenti da cui è riuscita a fuggire, mettendo in salvo i suoi tre figli. Dopo una lunga rinascita accanto al compagno Vito, oggi scomparso, chiederà alla Porta Magica un sorriso nuovo e un trucco professionale. Un gesto simbolico per lasciarsi alle spalle le ferite che ha nascosto per anni sotto il make up.

Giovina, invece, che ha cresciuto da sola suo figlio Davis, rinunciando alla danza, riceverà una sorpresa speciale che le darà la possibilità di tornare a ballare e riscoprire quella parte di sé che aveva messo da parte.

Mercoledì 17 dicembre, arriverà in studio Fiorella, che vive a Roma con il marito e i figli Alessio e Luca. Porta nel cuore la perdita del piccolo Matteo, scomparso a nove mesi per un tumore aggressivo. Ora potrà fare una meravigliosa sorpresa ai suoi figli, ringraziandoli per averle ridato la luce. Simone Di Pasquale ballerà con lei per farle ritrovare il respiro oltre il dolore.

E poi Loredana, che torna a “La Porta Magica” dopo aver raccontato la sua storia di malattia e impegno nella clownterapia. Oggi affronta una nuova sfida: la fibromialgia, che si aggiunge ai cambiamenti del corpo e alla solitudine dopo l’uscita di casa dei figli. Chiederà un cambio look per ritrovare fiducia e sentirsi di nuovo bene con sé stessa…

Tra le storie di venerdì 19 dicembre: quella di Valeria che convive dall’infanzia con il “morbo di Wilson”, che l’ha portata a un trapianto di fegato. Oggi lotta con un coraggio ancora maggiore perché la stessa patologia ha colpito il figlio Mattia, di 6 anni. Insieme a Telethon, ricorderà l’importanza della ricerca cercando di dare speranza a chi affronta la stessa battaglia. “La Porta Magica” regalerà a lei ed al suoi piccolo sogni e sorprese emozionanti.

E infine Simona, impiegata abruzzese, che vorrebbe trovare un compagno di canto per serate di karaoke o per formare un duo amatoriale. La sua è una storia tra luci e ombre: nel cuore una passione mai coltivata da bambina e rimasta come un grande rimpianto. A “La Porta Magica” cercherà l’occasione per rimettere al centro la musica e tornare a sognare. Quale compagno di canto sceglierà tra i due pretendenti che Andrea Delogu ha scelto per lei?