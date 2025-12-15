Bergamo, 19enne cade dal tetto di una fabbrica abbandonata mentre fa urbex

Tragedia a Bergamo, cade dal tetto di una fabbrica abbandonata: un giovane muore a 19 anni. Stava facendo urbex: l’incidente ad Alzano Lombardo intorno all’una di notte

Un grave incidente ha scosso Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, la scorsa notte. Un 19enne di Casnigo è morto cadendo dal tetto di una fabbrica abbandonata, un tempo sede di Italcementi. Il giovane si trovava lì per fare urbex, urban exploration, ovvero l’esplorazione urbana in luoghi abbandonati.

LA CADUTA DA 5 METRI DI ALTEZZA

Il ragazzo – Daniel Esteban Camera Garcia – secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, stava camminando sul tetto quando ha infilato il piede in una finestrella rimasta aperta, precipitando da circa 5 metri d’altezza e finendo a terra. L’allarme è scattato dopo l’una di notte quando gli amici del 19enne hanno subito chiamato i soccorsi. Per il giovane, però, non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri. Non ci sarebbero dubbi sulla natura accidentale dell’incidente. Infatti, il corpo è stato già restituito alla famiglia e si è deciso di non eseguire l’autopsia.

IL SINDACO DI ALZANO LOMBARDO, CAMILLO BERTOCCHI: “UNA TRAGEDIA CHE CI LASCIA SGOMENTI”

“A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 19 anni di Casnigo che questa notte ha perso la vita in un drammatico incidente cadendo dall’ex cementificio Italcementi, mentre, per quanto è dato sapere, con amici praticava l’urban exploration”, ha scritto su Facebook il sindaco di Alzano Lombardo Camillo Bertocchi.

“La nostra comunità- prosegue- è profondamente colpita da una perdita così improvvisa e dolorosa. In questo momento di grande dolore, il pensiero e l’abbraccio della Città vanno alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Casnigo, colpiti da una tragedia che lascia sgomenti. Ci stringiamo a loro con rispetto e silenzio, condividendo il peso di un lutto che tocca tutti noi”.

