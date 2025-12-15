A “Elisir” stamani su Rai 3 il diabete e le sue complicanze

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, torna lunedì 15 dicembre alle 10.55 su Rai 3. In apertura uno spazio dedicato alle complicanze del diabete, ovvero a tutte quelle criticità legate alla malattia che possono riguardare varie parti del nostro organismo, dagli occhi agli arti inferiori. In studio, Gabriele Riccardi, presidente onorario della Società Italiana Diabete, spiegherà in che modo affrontare i disturbi collaterali di una patologia di cui soffrono circa 4 milioni di italiani.

A seguire, le micosi saranno l’argomento dello spazio “È vero che?”. In che modo si manifestano e come si possono curare? Marco Falcone, ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Pisa, farà chiarezza su questa tipologia d’infezione, spesso trascurata e difficile da guarire.

Infine, la puntata si chiuderà con la rubrica dell’”ABC della salute”, in cui verrà illustrata la tecnica della laparoscopia: un sistema mininvasivo che utilizza piccole incisioni per inserire una telecamera e altri strumenti chirurgici all’interno della cavità addominale. Damiano Caputo, responsabile della Chirurgia Mininvasiva al Campus Bio-Medico di Roma, spiegherà quando questa tecnica si rende necessaria per la salute del paziente.