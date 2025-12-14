Tragico lancio con il paracadute a Fano: morti Hermes Zampa e Violetta Laiketsion

Un lancio con il paracadute è stato fatale a un uomo e una donna a Fano: le vittime, due paracadutisti esperti, sono Hermes Zampa (70 anni) e Violetta Laiketsion (63 anni)

Un lancio con il paracadute è stato fatale a un uomo e una donna. La tragedia questa mattina all’aeroporto di Fano. Le vittime, due paracadutisti esperti, sono Hermes Zampa (70 anni) e Violetta Laiketsion (63 anni). L’incidente è avvenuto in fase di atterraggio quando i loro paracaduti si sarebbero intrecciati non permettendo una discesa in sicurezza. I soccorritori, dopo l’impatto con il terreno, non hanno potuto che constatare il decesso dei due professionisti.

Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano, a Il Resto del Carino ha spiegato che questa mattina sull’areo da cui è avvenuto il lancio erano presenti 14 persone. “Violetta ha saltato per ultima, Hermes per primo- ha dichiarato – evidentemente sono scesi piano piano e quindi, in fase di atterraggio, si sono ritrovati alla stessa quota. Non si sono visti, altrimenti non sarebbe successo quello che è successo”. Difficile stimare l’altezza in cui è avvenuto il contatto, ma secondo Mascio “erano bassi, sarà stato a 30-40 metri” dal suolo. “Erano due persone straordinarie– ha proseguito Mascio – erano nel mondo del paracadutismo da una vita e ne sentiremo sicuramente la mancanza perché erano veramente due brave persone”.

Su Facebook, è arrivato anche il cordoglio del sindaco di Fano, Luca Serfilippi: “Oggi Fano è stata colpita da una notizia dolorosa: all’aeroporto cittadino due paracadutisti hanno perso la vita durante un lancio. A nome mio e dell’Amministrazione comunale esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)