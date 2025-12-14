Torna d!base: “///mai schivato le tue lame” è il nuovo singol

Dumba Dischi presenta “///mai schivato le tue lame”, nuovo singolo dell’artista forlivese d!base disponibile su tutte le piattaforme

Dumba Dischi presenta “///mai schivato le tue lame”, nuovo singolo dell’artista forlivese d!base disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Un brano che racconta il momento in cui la mente inizia a distorcere la realtà pur di proteggersi da ciò che fa male. È la storia di un legame che si trasforma, dove l’immaginazione diventa un modo per riscrivere la verità, per convincersi che l’altra persona sia il nemico, solo per riuscire a lasciarla andare. “///mai schivato le tue lame” attraversa sonorità hyperpop e glitch, dove synth distorti e ritmi frenetici si alternano a momenti più sospesi, costruendo un equilibrio fragile tra lucidità e delirio.

ASCOLTA IL BRANO: https://bfan.link/dumbadischi-maischivatoletuelame

“È un pezzo che parla di come a volte, per sopravvivere, siamo disposti a credere anche alle nostre stesse illusioni. Le immagini sono taglienti e surreali: visioni notturne, corpi che si dissolvono, la paura di restare soli e quella di restare insieme”. – d!base.