Super influenza nel Regno Unito: ospedali sotto pressione

Regno Unito in ginocchio per la “super influenza”: impennata dei casi e ospedali sotto pressione. A circolare è il ceppo H3N2, sottoclade K

Regno Unito in ginocchio. Continuano a crescere i numeri delle persone affette da quella che è stata definita la “super influenza”. Nonostante la chiamata alla vaccinazione che è stata lanciata nelle ultime settimane, è cresciuto il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferisce la Bbc, si parla di un aumento di oltre il 50% avvenuto la scorsa settimana. E non si sarebbe ancora raggiunto il picco. “Nella settimana fino a domenica, in media, si sono registrati 2.660 casi di influenza al giorno in ospedale, il che, secondo l’NHS England (National Health Service), equivale ad avere tre ospedali pieni di pazienti influenzali”, scrive Bbc. Si è raggiunto il numero più alto di sempre per questo periodo dell’anno. Un quadro che preoccupa se si considera che il 17 dicembre partirà uno sciopero di 5 giorni dei medici specializzandi.

A circolare è il ceppo H3N2, sottoclade K. Il direttore sanitario dell’NHS di Londra, Chris Streather, ha affermato a Bbc che la portata del problema “non è paragonabile a quella della pandemia del 2020”. Nessun allarme, quindi, ma un appello a fare attenzione, indossando anche le mascherine – preferibilmente le FFP2 – quando necessario. “Al momento- continua Streather- il Servizio Sanitario Nazionale sta gestendo la situazione, ma i tassi di influenza continuano ad aumentare e, per certi versi, non potremo dire quando avverrà finché non si raggiungerà il picco”.

Si paventa la chiusura delle scuole nel peggiore dei casi, alcuni istituti hanno dovuto ripristinare misure simili a quelle utilizzate durante la pandemia di Covid, come postazioni di igienizzazione in una scuola di Leeds o la chiusura di una a Caerphilly. Per il Dipartimento per l’Istruzione (DfE) la chiusura delle scuole “dovrebbe avvenire solo in circostanze estreme”.

In Italia non c’è nessun allarme, ma solo le stesse indicazioni a proteggersi. “C’è ancora tempo, andate a vaccinarvi”, dice l’infettivologo Matteo Bassetti in un video social.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)