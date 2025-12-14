Stasera su Rai Movie “Omicidio in diretta” di Brian De Palma: la trama del film

Un paio d’ore di cinema teso con “Omicidio in diretta”, di Brian De Palma, domenica 14 dicembre alle 21.10 su Rai Movie. Ad Atlantic City, nel principale casinò cittadino, c’è un incontro di boxe d’importanza mondiale. La sorveglianza è affidata fra gli altri al detective Rick Santoro che, metà uomo di legge e metà truffatore, si ritrova invischiato in una faccenda più grande di lui: durante il match, infatti, viene ammazzato il ministro della Difesa degli Stati Uniti, che stava assistendo all’incontro.

Smessi i panni del corrotto, Rick decide di fare l’investigatore, mettendo in luce un complotto che darà a lui per primo molto filo da torcere. Il film parte con un piano sequenza lungo un quarto d’ora, in cui non solo la telecamera non si stacca mai dai movimenti di Nicholas Cage, con centinaia fra attori e comparse che partecipano alla scena. Brian De Palma dà sfoggio delle sue capacità tecniche, ma il film va oltre il virtuosismo, grazie a trama e cast che aiutano il regista a vincere la sua scommessa.