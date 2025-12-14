Stasera su Rai 2 in prima visione NCIS Sydney: la trama dei primi episodi

Al via la nuova serie in prima visione assoluta “Ncis – Sydney”, lo spin-off ambientato in Australia, in onda per tre sere consecutive: la trama
Al via la nuova serie in prima visione assoluta “Ncis – Sydney”, lo spin-off ambientato in Australia, in onda per tre sere consecutive a partire da domenica 14 dicembre, alle 21.20, su Rai 2.
Si parte con gli episodi “Vibrazioni radioattive” e “Benvenuti in Australia”, nei quali il team guidato da Olivia Swann, affiancata da Tuuli Narkle e Todd Lasance, affronta i primi casi sul territorio australiano, tra misteri militari, minacce invisibili e scenari spettacolari.