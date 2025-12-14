Si parte con gli episodi “Vibrazioni radioattive” e “Benvenuti in Australia”, nei quali il team guidato da Olivia Swann, affiancata da Tuuli Narkle e Todd Lasance, affronta i primi casi sul territorio australiano, tra misteri militari, minacce invisibili e scenari spettacolari.

Al via la nuova serie in prima visione assoluta “Ncis – Sydney”, lo spin-off ambientato in Australia, in onda per tre sere consecutive a partire da domenica 14 dicembre, alle 21.20, su Rai 2.

Stasera su Rai 2 in prima visione NCIS Sydney: la trama dei primi episodi

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok No Leggi di più