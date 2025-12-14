Stasera su Rai 1 “Sarà Sanremo”, il Festival 2026 prende forma

Stasera in prima serata su Rai 1 “Sarà Sanremo”, il Festival 2026 prende forma. Tra giovani e Big, una serata ricca di sorprese

Ultima e conclusiva tappa di Sanremo Giovani. “Sarà Sanremo”, in onda il 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo in prima serata su Rai 1, completa il quadro del Festival 2026.

Il direttore artistico Carlo Conti ha lasciato sul percorso molti indizi, iniziando dai nomi del Big. Ma solo domenica sera il progetto apparirà nella sua completezza.

In una serata piena di musica e di emozioni, con la partecipazione dei 30 Big del 76° Festival di Sanremo, si scopriranno anche i titoli delle canzoni (e cosa rappresentano per l’artista in gara) e i 4 protagonisti delle Nuove Proposte.

Alla conduzione della finalissima Carlo Conti, con la partecipazione di Gianluca Gazzoli che ha accompagnato il percorso dei giovani artisti a partire dall’11 novembre durante le 5 puntate di Sanremo Giovani su Rai 2, fatte di duelli, successi ed eliminazioni, che hanno ottenuto una media del 5,2 per cento, pari a 312.000 telespettatori. Sono stati invece 8 milioni 895 mila, pari al 15,5% della popolazione italiana 4+, i telespettatori che hanno visto almeno un minuto di Saremo Giovani 2025, comprendendo le repliche nel preserale di Rai 2.

Selezione durissima anche per i giovani di “Area Sanremo”, che da oltre 500 rimarranno solo in 2 “guadagnando”, come da nuovo Regolamento, l’accesso sul palco del Teatro Ariston. La prima meta da conquistare.

Quindi ancora sfide al batticuore a Sarà Sanremo, domenica 14 dicembre su Rai 1, per aggiudicarsi, sempre con il meccanismo della sfida diretta, i 2 posti disponibili, tra i 6 concorrenti finalisti, per le Nuove Proposte 2026.

A giudicarli, dopo l’importante lavoro svolto fino a questo momento, sempre la Commissione musicale di “Sanremo Giovani” (Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi – insieme ai “giurati dietro le quinte” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time).

Anche la finale sarà trasmessa in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Manila Nazzaro, Giorgiana Cristalli e Julian Borghesan, oltre che su RaiPlay.

Ricapitolando, una serata ricchissima in cui i telespettatori potranno vedere, per la prima volta, i TRENTA BIG del Festival (Arisa, Bambole di pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez & Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA & Aka 7even, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Nayt, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro) e ascoltare i 6 artisti in gara dal Contest Sanremo Giovani (Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri, Welo).