Sparatoria alla festa ebraica a Bondi Beach, in Australia: almeno dodici le vittime

Sparatoria a Bondi Beach in Australia, almeno dodici le vittime: ucciso uno degli attentatori. Al momento dell’attacco sulla spiaggia era in corso una festa per la celebrazione ebraica di Hanukkah

Sarebbero dodici le vittime e ventinove le persone ferite, tra cui due agenti, nella sparatoria avvenuta a Bondi Beach in Australia. Secondo quanto riporta ABC News, al momento dell’attacco sulla spiaggia era in corso una festa per la celebrazione ebraica di Hanukkah. Tra le vittime ci sarebbe anche uno degli attentatori mentre un altro sarebbe in stato di fermo.

La polizia del Nsw ha spiegato che l’operazione è ancora in corso e raccomandato a “chiunque si trovi in zona di mettersi al riparo”. Gli agenti dell’Eastern Suburbs Police Area Command sono stati chiamati per intervenire a Campbell Parade intorno alle 18:45 (le 8:45 ora italiana). Nelle vicinanze, sono stati trovati diversi oggetti sospetti ora in fase di esame da parte degli artificieri.

“Sappiamo che c’erano molte persone lì per celebrare una felice ricorrenza: la celebrazione dell’Hanukkah. E c’erano ben più di 1.000 persone quando è successo. A seguito delle circostanze dell’incidente di stasera, alle 21:36, ho dichiarato che si tratta di un attentato terroristico”, ha detto in conferenza stampa il commissario di polizia del NSW Mal Lanyon.

Intanto, in Italia, la Farnesina ha fatto sapere che sta monitorando la situazione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)