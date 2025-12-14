Si parla di libertà ad “Allegro ma non troppo” stasera su Rai 3

La libertà, tema antico e fragile, ma più attuale che mai, è al centro di “Allegro ma non troppo”, il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi stasera su Rai 3

Che ne è oggi dell’idea di libertà? Parole proibite, libri censurati, opinioni considerate rischiose. Si è davvero più liberi rispetto al passato, oppure più terrorizzati di parlare? Le libertà delle persone sono aumentate o si sono solo moltiplicate le forme dell’autocensura?

La libertà, tema antico e fragile, ma più attuale che mai, è al centro di “Allegro ma non troppo”, il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 14 dicembre alle 23.10 su Rai 3. “Libertà è poter dire che due più due fa quattro”, scriveva Orwell. Una frase che oggi, nella stagione della polarizzazione, risuona ancora più inquietante. In studio Luca Barbareschi, intervallato dalle solite incursioni del pubblico, ne discuterà con il giornalista e critico musicale Marco Molendini, per ragionare sulla libertà come canone culturale, e con l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko, che porta con sé lo sguardo di chi proviene da un Paese – la Russia – in cui la libertà non era un concetto da analizzare, ma un sogno da inseguire.

“Allegro ma non troppo” è un programma ideato da Luca Barbareschi e scritto insieme a Riccardo Sfondrini, Giovanni Filippetto, Andrea Minuz. La regia è di Maria Laura De Stefano, con la fotografia di Pasquale Saccone e la scenografia di Tiziana Fiorillo, Luca Arcuri. Una produzione di Rai Cultura, realizzata da Ballandi. Supervisione produzione Ballandi: Luca Catalano. Capo Progetto Rai: Luisa Pistacchio.