“Roma: forma urbis” stasera su Rai 5 per “5000 anni e più”

Viaggio nell’antichità e nell’archeologia, a “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità” in onda domenica 14 dicembre alle 21.20 su Rai 5

Un’indagine che unisce archeologia, tecnologia digitale, architettura e urbanistica. Obiettivo: la costruzione di un modello virtuale di Roma antica. In questo viaggio nell’antichità e nell’archeologia, a “5000 anni e più.

La lunga storia dell’umanità” in onda domenica 14 dicembre alle 21.20 su Rai 5, in studio con Giorgio Zanchini, Luana Toniolo docente di Archeologia alla Federico II di Napoli e direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.