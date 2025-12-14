“Rapito” di Marco Bellocchio stasera su Rai Storia: la trama del film

Una lunga e appassionata vicenda familiare e politica raccontata nel film di Marco Bellocchio “Rapito”, in onda domenica 14 dicembre alle 21.10 su Rai Storia

Bologna, metà dell’Ottocento. Un gruppo di funzionari dello Stato Pontificio si presenta in casa dell’ebreo Salomone Mortara con l’ordine di portare via il suo sesto figlio, il piccolo Edgardo. A quanto pare il bambino, all’insaputa dei genitori, era stato battezzato quando aveva pochi mesi, e secondo le leggi del Vaticano non può crescere in una casa di ebrei. Il piccolo viene portato a Roma, in un collegio destinato ai figli degli ebrei convertiti.

È l’inizio di una lunga e appassionata vicenda familiare e politica raccontata nel film di Marco Bellocchio “Rapito”, in onda domenica 14 dicembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Il film, interpretato da Fausto Russo Alessi, Paolo Pierobon, Fabrizio Gifuni, Filippo Timi, Barbara Ronchi, ha vinto sei Nastri d’argento (fra cui miglior film e miglior regia) e cinque David di Donatello.