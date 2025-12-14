Oroscopo di oggi, domenica 14 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 14 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Degli impegni familiari generano noiosi contrattempi che si ripercuotono sul lavoro. Cerchiamo di mantenere il controllo, non dando spago alla rabbia. Essere chiari, autentici e sinceri è la chiave di volta per costruire dei rapporti sociali seri e duraturi.
Toro
Nonostante il clima esagitato nella nostra attività, il passaggio della Luna in Vergine ci permette di risolvere brillantemente diversi inconvenienti. Riusciamo a venir fuori dalle numerose incombenze domestiche, chiedendo aiuto a chi ci vive accanto.
Gemelli
Probabili divergenze di opinione fra gli amici, acuite dalla Luna in quadratura. Puntiamo sulla mediazione, cercando di trovare un accordo. Occorre disporre di una dialettica rigorosa, per chiudere una trattativa che ci impegna ormai da molto.
Cancro
Come la manna dal cielo, la Luna in Vergine interviene a domare il nostro spirito ribelle, aiutandoci così a tornare in armonia con l’ambiente. Un problema familiare affrontato con la giusta attitudine va verso una soluzione definitiva e condivisa.
Leone
La determinazione nel portare avanti i nostri ideali ci consente di stupire positivamente anche coloro i quali ci guardano con diffidenza. Se impariamo ad apprezzare i risvolti di una tranquilla quotidianità, corpo e mente cantano all’unisono.
Vergine
Con la Luna nel nostro cielo, siamo propensi ad abbandonare la pianificazione maniacale in vista di un piacevole stravolgimento dei nostri ritmi. Potremmo aspettarci un apporto finanziario da un insperato colpo di fortuna. Investiamo in un viaggio
Bilancia
Il tatto e la diplomazia sono i nostri equipaggiamenti prediletti, con cui poter affrontare le battaglie giornaliere, puntando sempre alla pace. Il dubbio sulla fedeltà della persona amata ci induce a comportamenti insoliti, di cui non andiamo fieri.
Scorpione
Miriamo alla concretezza, senza perderci in inutili divagazioni e accettando suggerimenti che possano portare a risolvere un’annosa questione. Prendiamoci cura della casa, senza tralasciare gli affetti. Volere è potere, c’è tempo per tutto e per tutti.
Sagittario
Giornata indisponente con la Luna in Vergine, che inasprisce il carattere mite di chi ci è vicino. Soppesiamo le parole per disinnescare lo scontro. L’orgoglio potrebbe essere d’impedimento nella gestione di alcune questioni in ambito amoroso o familiare.
Capricorno
Merito della Luna in trigono, se le nostre iniziative professionali sono in fase di decollo. Abbattiamo qualsiasi impedimento con il sorriso. Apprendiamo con piacere che basta giusto un minimo di ordine, per apparire determinati e affidabili.
Acquario
Soffriamo il clima di tensione che si respira fra le mura domestiche: gli ultimi impegni lavorativi ci hanno distolto da ciò che conta davvero. Ascoltiamo soprattutto chi conosciamo e stimiamo, è capace di indirizzarci verso scelte consapevoli e convincenti.
Pesci
Rinnovamento in campo sentimentale. L’umore risente delle nostre decisioni, ma se diamo tempo al tempo, ci accorgiamo di aver visto giusto. La sincerità, fosse anche nel confessare le proprie intime debolezze, è alla base di un rapporto maturo.