Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine” con la celebrazione del Giubileo dei Detenuti

Nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 14 dicembre alle 9.30 su Rai 1. Questa domenica si celebra il Giubileo dei Detenuti. La Chiesa ha sempre avuto grande attenzione per chi è in carcere: visitare i detenuti è una delle opere di misericordia corporale e persino San Pietro conobbe la prigionia nel carcere Mamertino.

Oggi questa vicinanza si concretizza grazie ai cappellani e alle visite dei Papi, da Giovanni XXIII a Francesco. In studio con Lorena Bianchetti ne parleranno Alessandro Giordano, magistrato di sorveglianza, e don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali della Cei. Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.