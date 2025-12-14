Mestieri e innovazione, a “Il posto giusto” oggi su Rai 3

Si parlerà di mestieri e innovazione oggi pomeriggio su Rai 3 a “Il posto giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro

Domenica 14 dicembre alle 13 su Rai 3 nuovo appuntamento con “Il posto giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027.

Prosegue il viaggio alla scoperta dei mestieri e delle imprese innovative: tappa a Bari, nel laboratorio di una giovane liutaia che realizza con passione i suoi strumenti ad arco, e poi a Catania, dove un palazzo storico diventa spazio condiviso per chi vuole avviare un’impresa.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini illustrerà le opportunità di formazione nel settore dell’artigianato e le competenze trasversali necessarie per affrontare il mercato del lavoro oggi.

Fabrizio Dafano, consulente d’impresa, parlerà di “coworking” e delle strategie che favoriscono la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Nello spazio dedicato alle interviste, si parlerà di come nasce una batteria commestibile con Mario Caironi, ricercatore dell’Istituto italiano di tecnologia, e – a seguire – il racconto di Valentina Nastasi e Federico Massimi, che hanno lasciato il loro lavoro da ingegneri per diventare fornai in un piccolo borgo in provincia di Roma. Con Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si parlerà del Fondo Nuove Competenze che mette a disposizione risorse per imprese e lavoratori. Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, spiegherà in che cosa consiste e a chi si rivolge l’assicurazione Inail per le scuole.

Antonella Boralevi, nella consueta rubrica “Lavoro e Sentimento”, affronterà il tema della discriminazione nel mondo del lavoro. Nello spazio dedicato ai mestieri del futuro, Martina Socrate racconterà il lavoro del BIM specialist incontrando una giovane professionista del settore.

Ospiti in studio gli studenti dell’Its Maker Academy dell’Emilia-Romagna, che arricchiranno la discussione con il racconto della loro esperienza formativa e personale.

Il programma è disponibile anche su RaiPlay.