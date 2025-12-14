In libreria “essere James Bond. Identikit di un agente segreto”, di Carlo Baroni

James Bond non invecchia: cambia volto, stile, epoca, ma il suo mito resta intatto. Nato nel 1953 dalla penna di Ian Fleming, l’agente segreto più celebre del mondo debutta sul grande schermo nel 1962 con Sean Connery e da allora attraversa decenni di cinema, moda e cultura popolare, incarnando di volta in volta il fascino e le contraddizioni del suo tempo. Con ironia e passione, Carlo Baroni firma un viaggio nel mondo di 007: esplora il suo passato letterario, svela l’uomo dietro la spia e il romanziere dietro il mito. essere James Bond è un ritratto tridimensionale di un’icona globale: impeccabile, letale, fedele alla Corona e al suo inconfondibile stile. Tra aneddoti, curiosità e riflessioni colte (da Umberto Eco ai segreti della Aston Martin), il libro decodifica il DNA di Bond, dalla pistola Walther al Vodka Martini «shaken, not stirred». Un libro brillante e divertente, perfetto per chiunque voglia conoscere – o riscoprire – l’agente segreto più famoso del mondo.