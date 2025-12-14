Il film “Io, Robot” con Will Smith su Rai 4 per il ciclo “The Sci-Fi Zone”: la trama

Domenica 14 dicembre alle 21.20 su Rai 4 prende il via il nuovo ciclo “The Sci-Fi Zone” che va ad approfondire i nuovi confini del cinema di fantascienza americano. Si comincia con il cult “Io, Robot”: la trama

Domenica 14 dicembre alle 21.20 su Rai 4 prende il via il nuovo ciclo “The Sci-Fi Zone” che va ad approfondire i nuovi confini del cinema di fantascienza americano. Si comincia con il cult “Io, Robot”, diretto da Alex Proyas e interpretato da Will Smith.

Nel 2035 i robot sono parte integrante della vita quotidiana e regolati da leggi che impediscono loro di fare del male agli esseri umani. Il detective Del Spooner indaga però sulla misteriosa morte di uno scienziato, convinto che un androide possa essere coinvolto. Ispirato liberamente ai racconti di Isaac Asimov, “Io, Robot” combina azione spettacolare, detective story e riflessione sul rapporto tra uomo e tecnologia, ponendo domande ancora attualissime su intelligenza artificiale, controllo e libero arbitrio.