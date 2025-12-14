Il film “Denti da squalo” stasera su Rai 4: ecco la trama

Tra atmosfera da noir costiero e racconto di formazione, “Denti da squalo”, diretto da Davide Gentile – in onda lunedì 15 dicembre alle 21.20 su Rai 4 – mescola tensione criminale e dramma intimo, raccontando il percorso di un adolescente costretto a crescere troppo in fretta in un mondo popolato da adulti fragili e pericolosi. Il tredicenne Walter vive in una cittadina del litorale romano insieme alla mamma e trascorre le giornate estive tra piccoli traffici e amicizie sbagliate.

Quando incontra Carlo, un ragazzo più grande di lui misterioso dall’aria ambigua, Walter si ritrova coinvolto in una spirale pericolosa fatta di violenza, segreti e scelte senza ritorno. Un thriller italiano che punta sui personaggi e sulle emozioni, più che sull’azione pura, mantenendo un clima costante di inquietudine. Prodotto dal regista di Lo chiamavano “Jeeg Robot” e “La città proibita” Gabriele Mainetti, il cast di “Denti da squalo” vede, accanto ai giovani protagonisti, i veterani Virginia Raffaele, Claudio Santamaria e Edoardo Pesce.