D-esign & A-rte: l’ispirazione prende forma a Chianciano il 20 dicembre

D-esign & A-rte il 20 dicembre a Chianciano (Siena): appuntamento nei 350 metri quadrati del salone showroom di Danilo Arredamenti in Piazza Gramsci

Ci sono giorni in cui il tempo decide di fermarsi. Non perché sia stanco, ma perché trova qualcosa che merita di essere contemplato. Così accadrà a Chianciano Terme, il 20 dicembre, quando arte e gusto intrecceranno i loro passi nello storico showroom di “Danilo Arredamenti”. Una casa dell’ingegno, da oltre quarant’anni, che continua a vibrare di luce propria.

D-esign & A-rte: un nome che è un abbraccio, un gioco di iniziali che racconta un luogo e un’idea. Un invito a entrare, ad attraversare Piazza Gramsci come si attraversa una soglia simbolica: quella che conduce nel cuore più intimo del paese, dove l’arte torna a respirare.

Lì, una costellazione di giovani artisti — sei talenti che portano con sé il coraggio delle immagini, dei colori, dei segni — darà vita a uno spazio condiviso. Un piccolo universo di tele, fotografie, forme che nascono dalla volontà di dire, di mostrarsi, di trasformare il quotidiano in racconto.

Tra i 350 metri quadrati del salone, ogni opera sarà un incontro, ogni sguardo un varco. E mentre la bellezza compie il suo lavoro silenzioso, le mani potranno dedicarsi al gusto: le super tapas di “Campa Cavallo”, prelibatezze che sanno di ricerca e passione, e le bollicine di Carpineto, che dal 1967 regalano alla Toscana un’eleganza che non teme il tempo.

“Dove l’ispirazione prende forma e i calici si alzano, nasce una bellezza condivisa”, dicono Diego e Silvia Mazzetti, promotori dell’iniziativa. Ed è vero: perché ciò che si divide con gli altri non si consuma, si moltiplica. Come i colori quando incontrano la luce. Come la creatività quando incontra il coraggio — quel coraggio che Henri Matisse conosceva bene nei suoi aforismi, e che questi giovani artisti sembrano avere in abbondanza.

Il D-esign & A-rte sarà libero, gratuito, senza bisogno di prenotazioni. Una porta spalancata, per chiunque voglia entrare. E per chi passerà solo nei giorni successivi, le opere resteranno fruibili fino all’Epifania: ancora lì, ancora vive, a ricordare che l’arte non è un attimo, ma un respiro molto più lungo.

Perché quando sei talenti si uniscono, l’arte non si espone soltanto: accade. E quando accade, niente resta uguale.

Sabato 20 dicembre, negli showroom dell’azienda Danilo Arredamenti, in Piazza Gramsci, a Chianciano Terme, dalle ore 17, con ingresso libero, gli ospiti potranno conoscere, confrontarsi ed essere accolti da:

SARA CENCETTI, in arte “Saravaggio.” E’ una fotografa e visual storyteller che unisce sensibilità narrativa e direzione artistica. La sua ricerca non si limita a catturare un’immagine: costruisce mondi visivi, immaginari fatti di luce, atmosfera e dettagli che diventano linguaggio. Ogni scatto è un luogo emotivo, una scena pensata per evocare identità, delicatezza e profondità.

MONIA BINDI un’artista contemporanea che, attraverso un segno minimale e ripetuto, trasforma linee e colori in emozioni essenziali. Nella sua pittura — spesso astratta ma evocativa della figura umana — ricerca l’intimità dell’anima: volti e corpi emergono come vibrazioni sottili, evocando memoria, identità e movimento verso l’infinito.

ANDREA PISANO è un artista digitale e graphic designer toscano, capace di scomporre e ricomporre immagini, ricordi e segni per generare nuove visioni — un linguaggio che mescola pop art, ironia e sperimentazione. Con Iconpop Factory, Andrea ha dato vita a una delle più grandi collezioni contemporanee di ritratti pop: volti celebri — dalla musica al cinema, dall’arte alla cultura — rielaborati in stile pop-iconico.

MATTIA SIDDI uno scultore contemporaneo che opera con sensibilità artigianale nel cuore della Toscana, nella suggestiva cornice della Val d’Orcia e di Pienza. Nel suo laboratorio, Siddi plasma materiali e forme con un approccio che unisce tradizione e sperimentazione: ogni sua opera nasce dal dialogo tra mani, materia e spazio, con l’intento di dare forma a emozioni e atmosfere profonde.

MELISSA MERCANTI Visual Designer e 3D Generalist, in estrema sintesi, crea qualsiasi cosa in computer grafica 2D e 3D. Fin da bambina sviluppa la passione per l’arte, ereditata dalla madre pittrice, Ilenia Massai. Crescendo trova la perfetta forma d’espressione nell’arte digitale. In mostra porterà un progetto d’arte interattiva: una forma d’arte dinamica che utilizza tecniche visive digitali per far interagire il segno con il suono.

MATTEO FRASSINETI giovane e talentuoso artista chiancianese, classe 2007, disegna esclusivamente a grafite, creando immagini che lasciano volutamente aperte all’interpretazione di chi le osserva. Il suo processo creativo è lento ma spontaneo, alimentato da sogni, intuizioni e visioni interiori, senza riferimenti esterni.

Giacomo Testini