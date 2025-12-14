D-esign & A-rte: l’ispirazione prende forma a Chianciano il 20 dicembre


D-esign & A-rte il 20 dicembre a Chianciano (Siena): appuntamento nei 350 metri quadrati del salone showroom di Danilo Arredamenti in Piazza Gramsci

D-esign & A-rte

Ci sono giorni in cui il tempo decide di fermarsi. Non perché sia stanco, ma perché trova qualcosa che merita di essere contemplato. Così accadrà a Chianciano Terme, il 20 dicembre, quando arte e gusto intrecceranno i loro passi nello storico showroom di “Danilo Arredamenti”. Una casa dell’ingegno, da oltre quarant’anni, che continua a vibrare di luce propria.
D-esign & A-rte: un nome che è un abbraccio, un gioco di iniziali che racconta un luogo e un’idea. Un invito a entrare, ad attraversare Piazza Gramsci come si attraversa una soglia simbolica: quella che conduce nel cuore più intimo del paese, dove l’arte torna a respirare.
Lì, una costellazione di giovani artisti — sei talenti che portano con sé il coraggio delle immagini, dei colori, dei segni — darà vita a uno spazio condiviso. Un piccolo universo di tele, fotografie, forme che nascono dalla volontà di dire, di mostrarsi, di trasformare il quotidiano in racconto.
Tra i 350 metri quadrati del salone, ogni opera sarà un incontro, ogni sguardo un varco. E mentre la bellezza compie il suo lavoro silenzioso, le mani potranno dedicarsi al gusto: le super tapas di “Campa Cavallo”, prelibatezze che sanno di ricerca e passione, e le bollicine di Carpineto, che dal 1967 regalano alla Toscana un’eleganza che non teme il tempo.
“Dove l’ispirazione prende forma e i calici si alzano, nasce una bellezza condivisa”, dicono Diego e Silvia Mazzetti, promotori dell’iniziativa. Ed è vero: perché ciò che si divide con gli altri non si consuma, si moltiplica. Come i colori quando incontrano la luce. Come la creatività quando incontra il coraggio — quel coraggio che Henri Matisse conosceva bene nei suoi aforismi, e che questi giovani artisti sembrano avere in abbondanza.
Il D-esign & A-rte sarà libero, gratuito, senza bisogno di prenotazioni. Una porta spalancata, per chiunque voglia entrare. E per chi passerà solo nei giorni successivi, le opere resteranno fruibili fino all’Epifania: ancora lì, ancora vive, a ricordare che l’arte non è un attimo, ma un respiro molto più lungo.
Perché quando sei talenti si uniscono, l’arte non si espone soltanto: accade. E quando accade, niente resta uguale.
Sabato 20 dicembre, negli showroom dell’azienda Danilo Arredamenti, in Piazza Gramsci, a Chianciano Terme, dalle ore 17, con ingresso libero, gli ospiti potranno conoscere, confrontarsi ed essere accolti da:
SARA CENCETTI, in arte “Saravaggio.” E’ una fotografa e visual storyteller che unisce sensibilità narrativa e direzione artistica. La sua ricerca non si limita a catturare un’immagine: costruisce mondi visivi, immaginari fatti di luce, atmosfera e dettagli che diventano linguaggio. Ogni scatto è un luogo emotivo, una scena pensata per evocare identità, delicatezza e profondità.
MONIA BINDI un’artista contemporanea che, attraverso un segno minimale e ripetuto, trasforma linee e colori in emozioni essenziali. Nella sua pittura — spesso astratta ma evocativa della figura umana — ricerca l’intimità dell’anima: volti e corpi emergono come vibrazioni sottili, evocando memoria, identità e movimento verso l’infinito.
ANDREA PISANO è un artista digitale e graphic designer toscano, capace di scomporre e ricomporre immagini, ricordi e segni per generare nuove visioni — un linguaggio che mescola pop art, ironia e sperimentazione. Con Iconpop Factory, Andrea ha dato vita a una delle più grandi collezioni contemporanee di ritratti pop: volti celebri — dalla musica al cinema, dall’arte alla cultura — rielaborati in stile pop-iconico.
MATTIA SIDDI uno scultore contemporaneo che opera con sensibilità artigianale nel cuore della Toscana, nella suggestiva cornice della Val d’Orcia e di Pienza. Nel suo laboratorio, Siddi plasma materiali e forme con un approccio che unisce tradizione e sperimentazione: ogni sua opera nasce dal dialogo tra mani, materia e spazio, con l’intento di dare forma a emozioni e atmosfere profonde.
MELISSA MERCANTI Visual Designer e 3D Generalist, in estrema sintesi, crea qualsiasi cosa in computer grafica 2D e 3D. Fin da bambina sviluppa la passione per l’arte, ereditata dalla madre pittrice, Ilenia Massai. Crescendo trova la perfetta forma d’espressione nell’arte digitale. In mostra porterà un progetto d’arte interattiva: una forma d’arte dinamica che utilizza tecniche visive digitali per far interagire il segno con il suono.
MATTEO FRASSINETI giovane e talentuoso artista chiancianese, classe 2007, disegna esclusivamente a grafite, creando immagini che lasciano volutamente aperte all’interpretazione di chi le osserva. Il suo processo creativo è lento ma spontaneo, alimentato da sogni, intuizioni e visioni interiori, senza riferimenti esterni.
Giacomo Testini