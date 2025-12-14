“Bellissima Italia generazione Green” oggi su Rai 2 racconta Avola

La quinta puntata della nuova stagione di “Bellissima Italia Generazione Green”, condotta da Fabrizio Rocca, in onda domenica 14 dicembre, su Rai 2, alle 14.00, racconterà Avola (Siracusa), città esagonale tra mare e colline, patria della Mandorla di Avola e del vitigno che dà il nome al “Nero d’Avola”, dove patrimonio storico, paesaggi naturali si intrecciano in un racconto di bellezza e sostenibilità. Il percorso partirà dal profilo costiero, tra lunghe spiagge sabbiose ed il mare, ricchezza incontaminata del territorio che attira annualmente molti turisti.

Con la storica dell’arte Francesca Gringeri Pantano, la visita al bellissimo Teatro Garibaldi, riconsegnato all’antico splendore dopo un paziente restauro e divenuto ritrovo cittadino grazie ad una ricca stagione teatrale. Poi sarà la volta della Riserva Naturale di Cavagrande del Cassibile con il geologo Giuseppe Cugno, che illustrerà la formazione dei laghetti, la biodiversità e il valore paesaggistico del canyon, vero scrigno naturalistico del territorio.

Il viaggio proseguirà al Museo della Mandorla di Avola con Francesco Midolo, che racconterà storia, coltivazione e lavorazione di questo frutto alla base di tante ricette locali. Senza dimenticare il Carnevale di Avola, con le sue maschere ed i suoi carri allegorici. Spazio anche alle eccellenze gastronomiche, tra arancini al Nero d’Avola e dolci a base di mandorla.