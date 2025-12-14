“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” su Rai 1 oggi arriva a Sutri

Ultima tappa sulla Via Francigena prima di arrivare a Roma, Sutri è sin dal medioevo meta di pellegrinaggio giubilare, una delle tappe obbligate per chi camminava a piedi dal Nord ed era diretto nella città di Pietro e Paolo per passare la porta santa. Domenica 14 dicembre, alle 9.20 su Rai 1, “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” arriva a Sutri, in provincia di Viterbo.

Insieme a Lorena Bianchetti se ne scopre il centro storico, con la fontana, la cattedrale e la preziosa cripta, ma soprattutto la parte archeologica con l’anfiteatro e il mitreo. Tra le curiosità un affresco, presente nella chiesa di Santa Maria del Parto, che raffigura i pellegrini del 1300 in abiti tipici e la precedente dedicazione a San Michele Arcangelo del Gargano. Un’ulteriore meta di speranza, sulle tracce dei pellegrini del primo giubileo della Storia.