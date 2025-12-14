A “Kilimangiaro” oggi su Rai 3 lo squalo, una preda tra le più ricercate dai pescatori

Marco Spinelli, autore del documentario “Shark Prayed. Mangiamo carne di squalo senza saperlo”, a Kilimangiaro oggi su Rai 3

Da predatori del mare a prede dell’uomo: è questa la metamorfosi degli squali che, finendo sugli scaffali dei supermercati e poi sulle tavole, rende le persone inconsapevoli complici del loro rischio di estinzione. A raccontarlo è il primo ospite, Marco Spinelli, autore del documentario “Shark Prayed. Mangiamo carne di squalo senza saperlo”. Insieme al fratello Andrea, biologo marino, solleva il velo su un massacro silenzioso e su un mercato poco trasparente, in cui Italia e Spagna giocano un ruolo centrale. Se ne parla nel nuovo appuntamento con il “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich, in onda domenica 14 dicembre alle 16.45 su Rai 3.

Il viaggio prosegue con un giallo ambientato nell’Inghilterra degli anni Venti, presentato dalla scrittrice Alessia Gazzola, già ispiratrice della fiction Rai “L’allieva”. Con il suo nuovo libro “Miss Bee e il giardino avvelenato” conduce il pubblico in un passato tra la Londra urbana e le dimore di campagna, scenari che evocano atmosfere cinematografiche alla “Orgoglio e pregiudizio”.

L’attualità entra in studio grazie alla voce della geopolitica. Paolo Magri, presidente dell’Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), guida i telespettatori attraverso i momenti più significativi del 2025, illustrati dalle immagini che ne hanno segnato la cronaca internazionale.

Chiude la puntata il racconto dei primati del mondo vegetale. Alessandra Viola, conduttrice, giornalista ed esperta di botanica, presenta il suo libro “Piante da Record”, svelando storie di resistenza, mimetismo e longevità. Un viaggio alla scoperta delle straordinarie strategie evolutive delle piante, comprese quelle capaci di vivere con pochissima luce, vere campionesse del regno vegetale.