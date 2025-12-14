A “Genitori, che fare?” oggi su Rai 2 il disagio alimentare e non solo

Dai disturbi alimentari più conosciuti come bulimia, anoressia, binge eating, a quelli meno noti, ma altrettanto pericolosi: temi al centro di “Genitori, che fare?” oggi su Rai 2

Dai disturbi alimentari più conosciuti come bulimia, anoressia, binge eating, a quelli meno noti, ma altrettanto pericolosi, come la vigoressia e l’ortoressia: temi al centro di “Genitori, che fare?” il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, in onda domenica 14 dicembre alle 17.00 su Rai 2.

Il disagio, spesso non riguarda solo il cibo, ma anche la paura di non essere “abbastanza” e tanti altri problemi, meno evidenti ma sicuramente da non sottovalutare. In studio, ragazzi e genitori si confronteranno, mentre gli esperti ed i docenti offriranno spunti di riflessione e risponderanno alle domande del pubblico. Parteciperanno alla trasmissione: la professoressa Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, direttrice dell’Unità Operativa Complessa dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione Usl 1 Umbria e docente presso il Campus Bio-Medico di Roma; la dottoressa Tiziana Stallone, biologa e nutrizionista; il professor Andrea Maraschi, docente di Antropologia dell’Alimentazione all’Università di Bologna.

Nel corso della puntata, anche la testimonianza in studio di una mamma che ha affrontato i disturbi alimentari della figlia e che racconterà il percorso di guarigione di questa giovane ragazza.