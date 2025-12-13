Un’indagine complicata in “Bronx” stasera su Rai 4: la trama del film

Sabato 13 dicembre alle 21.20 Rai 4 propone l’action/crime “Bronx” diretto da Olivier Marchal, ecco la trama del film
Sabato 13 dicembre alle 21.20 Rai 4 propone l’action/crime “Bronx” diretto da Olivier Marchal. L’indagine per una strage in un bar di Marsiglia viene affidata alla squadra anticrimine guidata dall’agente Vronski, costretto a collaborare con l’odiata sezione rivale della BRB (Brigade de Répression du Banditisme).
La nomina come nuovo direttore di polizia di Ange Leonetti renderà ancora più complicata l’indagine, dal momento che l’uomo ha diversi scheletri nell’armadio. Marchal adotta in “Bronx” uno stile più nervoso in confronto ai suoi polar precedenti e immerge l’azione in un contesto metropolitano che sembra riecheggiare quello de “Il braccio violento della legge” di William Friedkin.